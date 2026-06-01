Trent'anni al tuo fianco. Il 14 giugno scendiamo in piazza per i tuoi diritti

C'è una data che per Cittadinanzattiva ha un significato speciale: il 14 giugno. È la Giornata Nazionale dei Diritti del Malato — il momento in cui ogni anno rinnoviamo il nostro patto con i cittadini, usciamo dalle sedi, apriamo le porte e andiamo dove le persone vivono, lavorano, si curano.

Quest'anno la Giornata ha un peso ancora maggiore. Perché il 14 giugno 2026 coincide con i trent'anni del Progetto Integrato di Tutela — il PiT Salute — e con loro arriva tutta la forza di tre decenni di ascolto, di lotta, di cambiamento reale.

58 piazze in tutta Italia. Una sola voce.

In occasione della Giornata, i volontari del Tribunale per i diritti del malato e gli attivisti di Cittadinanzattiva saranno presenti in 58 luoghi in tutta Italia — ospedali, piazze, mercati, centri commerciali — per ascoltare i cittadini, offrire orientamento, raccogliere segnalazioni e illustrare i servizi del Portale per la Tutela pit.cittadinanzattiva.it.

Perché i diritti non si difendono solo nelle aule o nei comunicati stampa. Si difendono stando vicini alle persone, ogni giorno.

Il PiT Salute: trent'anni di tutela in prima persona

Dal 1996 a oggi, il PiT Salute ha dato voce a oltre mezzo milione di persone. Ogni segnalazione ricevuta ai nostri sportelli — oggi oltre 100 presìdi attivi in tutta Italia — non è mai rimasta un fatto isolato: è diventata dati, analisi, pressione politica, cambiamento.

Grazie al lavoro del PiT, abbiamo ottenuto il riconoscimento degli indennizzi per le vittime del sangue infetto e, più di recente, l'abolizione del Superticket nel 2020. Vittorie che appartengono a chi ha avuto il coraggio di raccontare la propria storia.

Ma il quadro che emerge dal Rapporto PiT Salute 2026 — elaborato su 14.176 segnalazioni gestite nel corso del 2025 — dice che c'è ancora molto da fare. La prima barriera è l'accesso alle prestazioni: liste d'attesa insostenibili, agende chiuse illegalmente, persone che rinunciano a curarsi perché non possono permettersi il privato. A seguire, l'assistenza territoriale ancora frammentata e un preoccupante blocco nell'accesso all'assistenza protesica, dopo l'introduzione delle nuove tariffe.

Il Servizio Sanitario Nazionale è a un bivio. E noi siamo qui per ricordare — alle istituzioni, prima di tutto — da che parte stare.

Dove ci trovi il 14 giugno — e nei giorni vicini

🔹 Abruzzo

Lanciano – 12 e 13 giugno, c.so Trento e Trieste (ore 18.00–20.00)

– 12 e 13 giugno, c.so Trento e Trieste (ore 18.00–20.00) Guardiagrele – 14 giugno, P.zza Santa Maria Maggiore (ore 10.00–12.00)

– 14 giugno, P.zza Santa Maria Maggiore (ore 10.00–12.00) Ortona – 14 giugno, Piazza della Repubblica (9.00–12.30 / 16.30–20.30)

– 14 giugno, Piazza della Repubblica (9.00–12.30 / 16.30–20.30) L'Aquila – 14 giugno, Area Sport di Monticchio (ore 15.00–20.00)

– 14 giugno, Area Sport di Monticchio (ore 15.00–20.00) Pescara – 14 giugno, Piazza Salotto (ore 11.00–13.00 e 17.00–19.00)

🔹 Basilicata

Potenza – 14 giugno, Piazza Don Colucci – Quartiere Viale Dante (ore 10.00–13.00)

– 14 giugno, Piazza Don Colucci – Quartiere Viale Dante (ore 10.00–13.00) Policoro – 15 giugno, Piazzale Presidio Ospedaliero "Papa Giovanni Paolo II" (ore 9.00–12.00)

– 15 giugno, Piazzale Presidio Ospedaliero "Papa Giovanni Paolo II" (ore 9.00–12.00) Lauria – 14 giugno, Piazzale Presidio Ospedaliero, Via 25 Aprile n°2 (ore 10.00–13.00)

– 14 giugno, Piazzale Presidio Ospedaliero, Via 25 Aprile n°2 (ore 10.00–13.00) Lagonegro – 13 giugno, Piazzale Interspar Via dei Tamarindi n°74 (10.00–12.00 / 17.00–19.00)

– 13 giugno, Piazzale Interspar Via dei Tamarindi n°74 (10.00–12.00 / 17.00–19.00) Pisticci/Marconia – 14 e 18 giugno (ore 9.00–12.00), Piazzale Presidio Ospedaliero Tinchi

– 14 e 18 giugno (ore 9.00–12.00), Piazzale Presidio Ospedaliero Tinchi Matera – 14 giugno, Piazzale Parrocchia di San Rocco, Via Lucana

🔹 Calabria

Reggio Calabria – 14 giugno, Piazza De Nava

🔹 Campania

Nola – 14 giugno, Piazza Duomo

– 14 giugno, Piazza Duomo Monte di Procida – 14 giugno, Via Diaz 9

– 14 giugno, Via Diaz 9 Avellino/Montefalcone – 14 giugno, Corso Vittorio Emanuele

– 14 giugno, Corso Vittorio Emanuele Salerno – 13 giugno, Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona

– 13 giugno, Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona Caserta – 13 giugno, Via Mazzini

– 13 giugno, Via Mazzini S. Felice a Cancello – 14 giugno, Piazza Umberto I

– 14 giugno, Piazza Umberto I Montecorvino – 13 e 14 giugno, Viale Cappuccini

– 13 e 14 giugno, Viale Cappuccini Eboli – 14 giugno, Piazza di Eboli

– 14 giugno, Piazza di Eboli Nocera Inferiore – 14 giugno, Ospedale Umberto I

🔹 Emilia Romagna

Bologna – 12 giugno, Mercato Albani, Via Albani (ore 10.00–13.00)

– 12 giugno, Mercato Albani, Via Albani (ore 10.00–13.00) Bologna – 15 giugno, Giardino Casa di Quartiere Foscherara, Via Giannone 2

🔹 Friuli Venezia Giulia

Pordenone/Sacile – 11 giugno, Presidio Ospedaliero per la Salute

– 11 giugno, Presidio Ospedaliero per la Salute Pordenone/S. Vito al Tagliamento – 12 giugno, Ospedale Civile

– 12 giugno, Ospedale Civile Pordenone/Spilimbergo – 13 giugno, Ospedale Civile

– 13 giugno, Ospedale Civile Pordenone città – 14 giugno, Ospedale Civile

– 14 giugno, Ospedale Civile Gorizia e Monfalcone – 13 giugno, c/o rispettivi Ospedali Civili

– 13 giugno, c/o rispettivi Ospedali Civili Udine – 14 giugno, Via Zanon (uscita Galleria Bardelli)

🔹 Liguria

Levante (SP) – 14 giugno, Presidio Ospedaliero San Nicolò

🔹 Lombardia

Como – 14 giugno, Ipercoop Mirabello di Cantù

– 14 giugno, Ipercoop Mirabello di Cantù Monza/Brianza – 14 giugno, Centro Commerciale Viridea Carate e Via Vittorio Emanuele II

– 14 giugno, Centro Commerciale Viridea Carate e Via Vittorio Emanuele II Desio – 14 giugno, Via Garibaldi / Corso Italia

– 14 giugno, Via Garibaldi / Corso Italia Varese – 14 giugno, Piazza San Giuseppe

– 14 giugno, Piazza San Giuseppe Lecco – 14 giugno, Piazza XX Settembre

🔹 Marche

Urbino – 14 giugno, Centro Commerciale Santa Lucia

– 14 giugno, Centro Commerciale Santa Lucia San Benedetto del Tronto – 14 giugno, Centro Commerciale Porto Grande

– 14 giugno, Centro Commerciale Porto Grande Fermo – 14 giugno, Centro Commerciale Girasole

– 14 giugno, Centro Commerciale Girasole Porto Sant'Elpidio – 14 giugno, Centro Commerciale Le Ancore

🔹 Molise

Campobasso – 14 giugno, Piazza Vittorio Emanuele II

🔹 Piemonte

Tortona – 13 giugno, Piazza Milano (mattina) e Via Emilia (pomeriggio)

– 13 giugno, Piazza Milano (mattina) e Via Emilia (pomeriggio) Ivrea – 13 giugno, Piazza Balla (ore 10.00–12.00 / 15.00–18.00)

– 13 giugno, Piazza Balla (ore 10.00–12.00 / 15.00–18.00) Torino – 14 giugno, Ospedale Le Molinette, Corso Bramante 88 (ore 9.30–15.00)

🔹 Puglia

Cerignola – 14 giugno

– 14 giugno Torremaggiore – 14 giugno

– 14 giugno Martinafranca – 14 giugno

🔹 Sardegna

Cagliari – 14 giugno, Piazza Garibaldi (ore 10.00–13.00 / 17.00–20.00)

– 14 giugno, Piazza Garibaldi (ore 10.00–13.00 / 17.00–20.00) Oristano – 14 giugno, C.C. Porta Nuova (ore 10.00–13.00)

🔹 Sicilia

Palermo – 12 giugno, Piazzale Ospedale ARNAS Civico

– 12 giugno, Piazzale Ospedale ARNAS Civico Catania – 12 giugno, Viale Fleming (fronte Casa della Comunità)

– 12 giugno, Viale Fleming (fronte Casa della Comunità) Messina – 12 giugno, Piazza Stazione, fronte Palazzo Satellite Comunale

🔹 Toscana

Arezzo – 13 giugno, Mercato Via Giotto (fino alle ore 15.00)

– 13 giugno, Mercato Via Giotto (fino alle ore 15.00) Pisa – 12 giugno (Osp. S. Chiara) e 15 giugno (Osp. Cisanello)

– 12 giugno (Osp. S. Chiara) e 15 giugno (Osp. Cisanello) Lucca – 12 giugno (Osp. S. Luca) e 13 giugno (Mercato)

🔹 Umbria

Spoleto – 14 giugno (data da confermare)

🔹 Veneto

Padova – 14 giugno (data da confermare), Piazza del Municipio

Vieni a trovarci. Portaci la tua storia, la tua domanda, il tuo problema. Perché da trent'anni la nostra forza sei tu.

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