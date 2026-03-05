Tutela online: 11 marzo doppio appuntamento su malattie croniche e bollette

Proseguono gli appuntamenti del nostro sportello virtuale del PIT, uno spazio di ascolto pensato per rispondere alle domande e ai dubbi delle persone su temi che riguardano da vicino la vita quotidiana: malattie e condizioni croniche e gestione delle bollette.
Ore 15:00 – Malattie e condizioni croniche
Un incontro dedicato a chi convive quotidianamente con una patologia cronica e ha bisogno di informazioni chiare e supporto qualificato. Durante la sessione sarà possibile ricevere chiarimenti su:
- quali patologie croniche prevedono l’esenzione dal ticket;
- quali visite ed esami sono esenti per specifiche condizioni;
- come richiedere l’esenzione per patologia;
- codici di esenzione e procedure da seguire.
Un’occasione per orientarsi meglio tra diritti, servizi e adempimenti sanitari.
Ore 16:00 – Bollette
Hai riscontrato problemi con fatture errate, doppi addebiti o mancata ricezione di bollette? Hai bisogno di richiedere l’annullamento di una fattura a seguito della disdetta di un servizio?
Questo incontro offre la possibilità di ricevere informazioni dettagliate, chiarimenti e assistenza personalizzata da parte di un operatore qualificato.
Come partecipare
Gli incontri si svolgono interamente online e hanno una durata di 30 minuti ciascuno.
È necessario prenotarsi almeno un’ora prima dell’inizio della sessione.
Attraverso una semplice finestra di dialogo online sarà possibile parlare in tempo reale con un operatore, porre domande specifiche e ricevere un supporto mirato.
Prenota gratuitamente un incontro con un nostro operatore e partecipa al prossimo appuntamento dell’11 marzo.