Il 4 febbraio due appuntamenti online con il nostro sportello virtuale

Il nostro sportello virtuale di tutela ti aspetta anche il 4 febbraio con due incontri dedicati a tematiche importanti: bollette e malattie rare e croniche.

Bollette, ore 15:00

Se hai avuto problemi con fatture errate, doppi addebiti, mancata ricezione o necessiti l’annullamento di una bolletta per disdetta del servizio, questo incontro è pensato per te. Potrai ricevere chiarimenti, informazioni dettagliate e assistenza personalizzata direttamente da un operatore qualificato.

Malattie rare e croniche, ore 16:00

Un momento dedicato a chi affronta quotidianamente malattie rare o croniche, per ricevere informazioni, supporto e consigli pratici da professionisti preparati.

Gli incontri si svolgono interamente online e durano 30 minuti ciascuno.

È necessario prenotarsi almeno un’ora prima dell’inizio della sessione.

Attraverso una semplice finestra di dialogo online, potrai parlare in tempo reale con un operatore, fare domande specifiche e ricevere supporto mirato.

Prenota gratuitamente un incontro con un nostro operatore