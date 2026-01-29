Menu

Notizie

Il 4 febbraio due appuntamenti online con il nostro sportello virtuale

Il nostro sportello virtuale di tutela ti aspetta anche il 4 febbraio con due incontri dedicati a tematiche importanti: bollette e malattie rare e croniche.

Bollette, ore 15:00
Se hai avuto problemi con fatture errate, doppi addebiti, mancata ricezione o necessiti l’annullamento di una bolletta per disdetta del servizio, questo incontro è pensato per te. Potrai ricevere chiarimenti, informazioni dettagliate e assistenza personalizzata direttamente da un operatore qualificato.

Malattie rare e croniche, ore 16:00
Un momento dedicato a chi affronta quotidianamente malattie rare o croniche, per ricevere informazioni, supporto e consigli pratici da professionisti preparati.

Gli incontri si svolgono interamente online e durano 30 minuti ciascuno.
È necessario prenotarsi almeno un’ora prima dell’inizio della sessione.

Attraverso una semplice finestra di dialogo online, potrai parlare in tempo reale con un operatore, fare domande specifiche e ricevere supporto mirato.

Prenota gratuitamente un incontro con un nostro operatore

Luana Scialanca

Potrebbe interessarti

Seguici

Le nostre mail

Iscriviti alla newsletter

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido


Valore non valido

Valore non valido

Cittadinanzattiva APS
p.iva: 02142701008

via Imera, 2
00183 Roma
Tel: (+39) 06.36.71.81
Fax: (+39) 06.36.71.83.33

Rue Philippe Le Bon, 46
1000 Brussels - Belgium

© 2026 Cittadinanzattiva APS - Privacy Policy