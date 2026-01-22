Attivo lo sportello virtuale gratuito dei Punti di Intervento e Tutela: supporto per i problemi di tutti i giorni

Hai bisogno di tutela, orientamento o informazioni chiare su temi che incidono sulla vita quotidiana? Bollette, difficoltà con il mutuo, visite sanitarie che non arrivano, truffe, bonus e molto altro. È attivo lo sportello virtuale gratuito del PIT di Cittadinanzattiva, il servizio di assistenza online pensato per offrire supporto diretto ai cittadini, senza necessità di spostamenti.

Attraverso una semplice finestra di dialogo online, potrai parlare in tempo reale con un operatore qualificato e:

fare domande specifiche;

ricevere informazioni mirate;

ottenere assistenza personalizzata.

Prossimo appuntamento mercoledì 28 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 17:00

Temi dell’incontro:

malattie e condizioni croniche;

trasporto ferroviario nazionale o regionale (rimborso/indennizzo per ritardi, soppressione del treno, prenotazioni, assistenza, qualità del servizio, informazioni prima e durante il viaggio, diritti delle persone con disabilità).

Ogni incontro ha una durata di 30 minuti e si svolge interamente online.

Per partecipare è necessario prenotarsi almeno un’ora prima dell’inizio della sessione.

Prenota gratuitamente un incontro con un nostro operatore