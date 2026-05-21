Bollette o sospetto errore medico? Parla con un nostro operatore

Hai bisogno di tutela, orientamento o informazioni chiare su problemi come rifatturazione per consumi errati, doppia fatturazione, mancata ricezione delle fatture o annullamento di fatture a seguito della disdetta del servizio? Oppure hai bisogno di supporto in caso di sospetto errore medico? Collegati al nostro sportello virtuale gratuito, il servizio di assistenza online pensato per offrire supporto diretto ai cittadini, senza necessità di spostamenti.

Attraverso una semplice finestra di dialogo online potrai parlare in tempo reale con un operatore qualificato e:

fare domande specifiche;

ricevere informazioni mirate;

ottenere assistenza personalizzata.

Prossimo appuntamento mercoledì 27 maggio dalle ore 15.00 alle ore 17:00

Temi dell’incontro:

bollette (15-16);

responsabilità medica, il sospetto errore medico (16-17).

Ogni incontro ha una durata di 30 minuti e si svolge interamente online. Per partecipare è necessario prenotarsi almeno un’ora prima dell’inizio della sessione.

Prenota gratuitamente un incontro con un nostro operatore