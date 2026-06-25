Ultimi giorni per partecipare alla V edizione Chi l’ha fatto? On-line fino al 6 luglio

Mancano pochi giorni alla chiusura del bando della V edizione di "Chi l’ha fatto?", il premio dedicato alla raccolta e valorizzazione di progetti e attività che abbiano in qualche modo migliorato la qualità della vita dei residenti delle aree interne del nostro Paese.

C'è tempo fino al 6 luglio 2026 per partecipare e candidare progetti e buone pratiche!

Il bando punta il faro sui 17 obiettivi globali dell’Agenda 2030 dell’ONU premiando progetti e azioni concrete orientate al perseguimento di tali target ed, in particolare, quelli della sostenibilità e della lotta alle disuguaglianze. L’iniziativa, realizzata da Cittadinanzattiva in collaborazione con UniCredit, nell’ambito di “Noi&UniCredit” - il programma di partnership fra la banca e le Associazioni dei Consumatori di rilevanza nazionale - ha l’obiettivo di valorizzare e incentivare buone pratiche che, partendo dalle esigenze delle comunità locali, possano contribuire a contenere il fenomeno dello spopolamento ripartendo dai giovani per ricreare un senso di identità e di appartenenza.

La novità di quest’anno? Il contest prevede una sezione dedicata alle aree urbane periferiche delle città metropolitane, luoghi spesso caratterizzati dalla carenza di servizi essenziali per la popolazione residente (come salute, trasporti e istruzione).

Hanno concesso il patrocinio all'iniziativa: