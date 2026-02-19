Menu

Sportello virtuale: due nuovi incontri online il 25 febbraio

Il 25 febbraio il nostro sportello virtuale dei Punti di infomazione e tutela propone due incontri pensati per rispondere alle esigenze delle persone su malattie e condizioni croniche e trasporto ferroviario.

Malattie e condizioni croniche, ore 15:00
Un momento dedicato a chi affronta quotidianamente malattie rare o croniche per ricevere informazioni, supporto e consigli pratici da professionisti preparati.

Trasporto ferroviario, ore 16:00
Tutte le informazioni su trasporto ferroviario nazionale e regionale: rimborso e indennizzo per ritardi o soppressioni, prenotazioni, assistenza, qualità del servizio, diritti dei passeggeri e supporto per persone con disabilità.

Gli incontri si svolgono interamente online, e permettono di interagire in tempo reale con un operatore.

Prenotazione obbligatoria entro almeno un’ora prima dell’inizio della sessione.

Prenota ora il tuo incontro gratuito

Luana Scialanca

