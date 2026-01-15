Hai un problema con bollette, visite, mutuo...? Scopri i nostri servizi di tutela

Menu

Ogni giorno le persone si rivolgono a Cittadinanzattiva per trovare risposte concrete ai problemi della vita quotidiana: bollette, difficoltà con il mutuo, visite sanitarie che non arrivano, truffe, bonus e molto altro. Con i nostri PIT – Punti di Intervento e Tutela, oltre 150 su tutto il territorio nazionale, offriamo gratuitamente ascolto, orientamento e tutela personalizzata, sia in presenza sia online attraverso il nostro portale dedicato pit.cittadinanzattiva.it

Sul portale sono disponibili anche strumenti digitali innovativi per supportarti:

  • Susi, il chatbot attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per risposte immediate;
  • un form di segnalazione, per segnalare il tuo problema;
  • uno sportello digitale, per parlare direttamente con un operatore e approfondire il tuo caso.

È sempre attivo anche il numero di telefono 06 36718040.

Scopri tutti i servizi e trova il PIT più vicino a te.

