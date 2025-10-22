Menu

Notizie

Presentati i risultati finali della campagna "Obesità. Non ignorarla, affrontiamola insieme"

La maggior parte degli italiani si considera piuttosto informata sull’obesità e riconosce che non si tratta solo di una questione estetica, ma di una vera e propria malattia. Cresce anche la consapevolezza che vada affrontata con la stessa attenzione e urgenza riservate alle altre patologie croniche, segno di un cambiamento culturale importante nel modo di percepire salute e prevenzione.

Circa metà degli intervistati ritiene che le persone con obesità abbiano bisogno di comprensione e supporto. Il 43,8% concorda che discriminazione ed emarginazione influiscono negativamente sulla gestione della condizione. Il 34,5% riconosce la discriminazione in vari contesti quali la scuola o il lavoro. e il 23,1% riconosce il forte pregiudizio sociale (chi è obeso o in sovrappeso è spesso percepito come pigro e demotivato). Circa un quarto delle persone che si dichiara in sovrappeso ha avviato una cura specifica, il 35,7% non lo ha mai fatto ed oltre il 33% ha abbandonato la cura poiché scoraggiato dalla mancanza di risultati o dalla difficoltà nel gestire le cure.

Sono questi alcuni dei dati che emergono dall’indagine condotta per la campagna "Obesità. Non ignorarla, affrontiamola insieme", un progetto di Cittadinanzattiva - in collaborazione con Federfarma - che ha coinvolto, dal marzo a giugno di quest’anno, 1509 farmacie su tutto il territorio italiano e 5543 cittadini con l’obiettivo di aumentare l’empowerment, la consapevolezza, l’informazione e la sensibilizzazione di questi ultimi e dei pazienti sui rischi connessi all’obesità.

Leggi il comunicato stampa

Scarica il Reportl'abstract

Aurora Avenoso

Potrebbe interessarti

Seguici

Le nostre mail

Iscriviti alla newsletter

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido


Valore non valido

Valore non valido

Cittadinanzattiva APS
p.iva: 02142701008

via Imera, 2
00183 Roma
Tel: (+39) 06.36.71.81
Fax: (+39) 06.36.71.83.33

Rue Philippe Le Bon, 46
1000 Brussels - Belgium

© 2025 Cittadinanzattiva APS - Privacy Policy