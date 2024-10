22 ottobre: il nostro "Rapporto civico sulla salute 2024"

Il 22 ottobre si svolgerà a Roma, presso l'Auditorium "Cosimo Piccinno" del Ministero della Salute, il Rapporto civico sulla salute 2024, giunto alla sua terza edizione. Il Rapporto integra i dati provenienti dalle segnalazioni dei cittadini, giunte nel corso del 2023 alle sedi locali e al PIT Salute di Cittadinanzattiva, con dati provenienti da fonti istituzionali, accademici o della ricerca.

L’obiettivo è fornire una fotografia aggiornata di come si traduca oggi il diritto alla salute dei cittadini nel complesso sistema del federalismo sanitario.

La presentazione del Rapporto Civico, è come di consueto, l'occasione per discutere dei temi oggetto del Rapporto con le istituzioni e i diversi stakeholder dell'ambito sanitario. L'iniziativa è realizzata con la collaborazione di FNOMCeO, FNOPI,FOFI, e FNO TSRM e PSTRP e con il contributo non condizionato di Sanofi.



