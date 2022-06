Torniamo a curarci: i video appelli per un SSN di nuovo accessibile

Prosegue la campagna "Torniamo a curarci", promossa da Cittadinanzattiva per mobilitare i cittadini affinché si ricominci a "chiedere salute" dal basso, unendo gli sforzi anche per fare pressione sulle istituzioni perché il SSN ricominci davvero a rispondere alle esigenze dei cittadini superata la crisi pandemica.

Nel solo 2020 abbiamo registrato un calo del 20,3% delle prestazioni ambulatoriali e specialistiche (fonte Istat); 2 milioni in meno di prestazioni indifferibili (-7% fonte Istat); 1,3 milioni di ricoveri in meno (-17% fonte Corte dei Conti), con un 13% in meno di ricoveri in chirurgia oncologica e un 20% in meno di ricoveri in ambito cardiovascolare e cardiochirurgico. Un’analisi che si è focalizzata inoltre su quattro principali aree terapeutiche (patologie respiratorie, cardiovascolari, metaboliche e oncologiche) che hanno visto una riduzione del 13% delle nuove diagnosi, del 31%, delle visite specialistiche, del 23% delle richieste di esami specialistici e del 10% nell’ accesso a nuovi trattamenti.

Segui la campagna e aiutaci a dare visibilità attraverso il sito www.torniamoacurarci.it e le nostre pagine social su facebook, instagram, twitter e linkedin



La salute è un bene di tutti, #torniamoacurarci