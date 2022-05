Torniamo a curarci: partita la campagna di Cittadinanzattiva

Ha preso il via "Torniamo a curarci", la campagna di Cittadinanzattiva con cui ci appelliamo a cittadini e istituzioni per il diritto alle cure e alla prevenzione. La Campagna verrà presentata ufficialmente il 12 maggio nel corso dell'omonimo evento in programma a Bologna nel corso di "Exposanità". Tra le diverse azioni, una serie di video appelli realizzati grazie al supporto di centinaia di "testimonial" civici: cittadini, operatori del mondo della salute e rappresentanti delle nostre realtà territoriali prestano il loro volto per dare voce ad un appello collettivo.

Puoi saperne di più sulla campagna attraverso il sito www.torniamoacurarci.it, la nostra pagina Facebook e Instagram e scopri anche tu come dare sostegno alla nostra campagna.