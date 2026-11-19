Manifestazioni in piazza: la guida ai tuoi diritti

Manifestare è un tuo diritto e scendere in piazza è uno dei modi per far sentire la tua voce: con la tua presenza porti davanti alle istituzioni richieste che altrimenti resterebbero sui social, tra pochi contatti.

Perché una piazza resti un luogo libero e sicuro, però, bisogna conoscere i propri diritti e i propri obblighi. Per questo abbiamo preparato una guida pratica, pensata soprattutto per chi va in piazza per la prima volta.

Ci trovi:

cosa serve per organizzare una manifestazione (spoiler: non serve l’autorizzazione) e l’obbligo del preavviso;

cosa portare, cosa lasciare a casa e come proteggere il tuo telefono;

come comportarti nelle situazioni più delicate, come un controllo o un accompagnamento in questura.

Sono informazioni di base e non sostituiscono il parere di un avvocato: se ti trovi in una situazione specifica, rivolgiti a un legale.

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