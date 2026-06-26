Menu

Notizie

«Te lo sei meritato» vince il Premio Eccellenze dell'Informazione Scientifica e Centralità del Paziente

«Te lo sei meritato», la campagna di comunicazione sociale di Cittadinanzattiva dedicata all'empowerment femminile e al contrasto della sindrome dell'impostore, ha ricevuto il Premio dedicato alla salute della donna nell'ambito del Premio Eccellenze dell'Informazione Scientifica e Centralità del Paziente.

La campagna è coordinata da Alessandro Cossu, responsabile della Comunicazione di Cittadinanzattiva, che ne ha curato soggetto e testi insieme a Lorenzo Blasina e Diego Buonanno. Il team di progetto comprende inoltre Veronica Di Marcello e Giacomo D'Orazio. La regia dello spot è di Diego Buonanno; la voce fuori campo è di Roberta Passerini.

Le prime protagoniste dello spot sono tre donne che hanno scelto di raccontare pubblicamente la propria esperienza con la sindrome dell'impostore: Victoire Gouloubi, chef e autrice; la Prof.ssa Raffaella Buzzetti, Presidente della Società Italiana di Diabetologia; e Roberta Noè, giornalista di Sky Sport.

Lo spot è stato realizzato con il supporto di Sky, che ha messo a disposizione competenze, maestranze e spazi di programmazione. La campagna tornerà in onda gratuitamente dal 19 luglio 2026.

«Te lo sei meritato» è un progetto aperto: ogni donna che voglia condividere la propria esperienza con la sindrome dell'impostore può scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Tutte le informazioni sono disponibili su www.teloseimeritato.it.

Ufficio Comunicazione

Potrebbe interessarti

Seguici

Le nostre mail

Iscriviti alla newsletter

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido


Valore non valido

Valore non valido

Cittadinanzattiva APS
p.iva: 02142701008

via Imera, 2
00183 Roma
Tel: (+39) 06.36.71.81
Fax: (+39) 06.36.71.83.33

Rue Philippe Le Bon, 46
1000 Brussels - Belgium

© 2026 Cittadinanzattiva APS - Privacy Policy