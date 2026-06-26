«Te lo sei meritato» vince il Premio Eccellenze dell'Informazione Scientifica e Centralità del Paziente

«Te lo sei meritato», la campagna di comunicazione sociale di Cittadinanzattiva dedicata all'empowerment femminile e al contrasto della sindrome dell'impostore, ha ricevuto il Premio dedicato alla salute della donna nell'ambito del Premio Eccellenze dell'Informazione Scientifica e Centralità del Paziente.

La campagna è coordinata da Alessandro Cossu, responsabile della Comunicazione di Cittadinanzattiva, che ne ha curato soggetto e testi insieme a Lorenzo Blasina e Diego Buonanno. Il team di progetto comprende inoltre Veronica Di Marcello e Giacomo D'Orazio. La regia dello spot è di Diego Buonanno; la voce fuori campo è di Roberta Passerini.

Le prime protagoniste dello spot sono tre donne che hanno scelto di raccontare pubblicamente la propria esperienza con la sindrome dell'impostore: Victoire Gouloubi, chef e autrice; la Prof.ssa Raffaella Buzzetti, Presidente della Società Italiana di Diabetologia; e Roberta Noè, giornalista di Sky Sport.

Lo spot è stato realizzato con il supporto di Sky, che ha messo a disposizione competenze, maestranze e spazi di programmazione. La campagna tornerà in onda gratuitamente dal 19 luglio 2026.