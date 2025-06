Diritti incomprimibili, il Congresso Nazionale di Cittadinanzattiva 2025 il 27–28 giugno

Il 27 e 28 giugno 2025 Cittadinanzattiva riunisce a Roma i rappresentanti degli Enti Associati per il Congresso nazionale e l'Assemblea elettiva, momento chiave per definire la rotta del prossimo mandato (2025–2029). Un'occasione per confrontarsi su sfide sociali sempre più complesse, rinnovare la propria governance, e riaffermare con forza una visione fondata sulla tutela dei diritti incomprimibili: quei diritti fondamentali, individuali e collettivi, che nessuna crisi può sospendere, né alcuna emergenza può sacrificare.

Da oggi è attivo lo spazio web dedicato all'evento, in continuo aggiornamento, che contiene i documenti fondamentali del percorso congressuale, nazionale e delle realtà regionali. Clicca qui per navigarlo