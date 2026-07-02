Emergenza carceri:il 7 luglio flash mob a Montecitorio contro il sovraffollamento

Martedì 7 luglio alle ore 16.00, in Piazza di Monte Citorio, si terrà un flash mob per denunciare la drammatica situazione delle carceri italiane, un'iniziativa a cui aderisce attivamente anche Cittadinanzattiva. L'obiettivo è accendere i riflettori su una vera e propria strage di diritti: il caldo torrido, l'assenza di adeguata ventilazione e un tasso di sovraffollamento che in alcuni Istituti supera il 139% stanno mettendo a grave rischio la salute della popolazione detenuta e di tutto il personale lavorativo.

La manifestazione, promossa dalla Senatrice Ilaria Cucchi con AVS e PID Onlus insieme a un'ampia rete associativa, serve a ribadire con forza che la pena non deve mai trasformarsi in tortura. La locandina dell’iniziativa (disponibile a breve)