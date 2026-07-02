Menu

Notizie

Emergenza carceri:il 7 luglio flash mob a Montecitorio contro il sovraffollamento

Martedì 7 luglio alle ore 16.00, in Piazza di Monte Citorio, si terrà un flash mob per denunciare la drammatica situazione delle carceri italiane, un'iniziativa a cui aderisce attivamente anche Cittadinanzattiva. L'obiettivo è accendere i riflettori su una vera e propria strage di diritti: il caldo torrido, l'assenza di adeguata ventilazione e un tasso di sovraffollamento che in alcuni Istituti supera il 139% stanno mettendo a grave rischio la salute della popolazione detenuta e di tutto il personale lavorativo.

La manifestazione, promossa dalla Senatrice Ilaria Cucchi con AVS e PID Onlus insieme a un'ampia rete associativa, serve a ribadire con forza che la pena non deve mai trasformarsi in tortura. La locandina dell’iniziativa (disponibile a breve)

Valentina Ceccarelli

Potrebbe interessarti

Seguici

Le nostre mail

Iscriviti alla newsletter

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido


Valore non valido

Valore non valido

Cittadinanzattiva APS
p.iva: 02142701008

via Imera, 2
00183 Roma
Tel: (+39) 06.36.71.81
Fax: (+39) 06.36.71.83.33

Rue Philippe Le Bon, 46
1000 Brussels - Belgium

© 2026 Cittadinanzattiva APS - Privacy Policy