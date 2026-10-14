Nuova legge sui caregiver: il 20 ottobre facciamo chiarezza con il nostro sportello virtuale

Il nuovo testo di legge sui caregiver prevede di portare da 25 a 40 chilometri la distanza massima tra la residenza del caregiver e quella della persona assistita. È previsto anche l’innalzamento da 15.000 a 25.000 euro della soglia ISEE per accedere al contributo economico.

Restano, tuttavia, alcune criticità: i requisiti previsti continuano a escludere molti caregiver e l’ampliamento dei potenziali beneficiari non è accompagnato da risorse aggiuntive.

Che cosa prevedono queste novità e quali questioni restano aperte? Ne parleremo martedì 20 ottobre, dalle ore 10.30 alle 12.30, in un appuntamento del nostro sportello virtuale dedicato ai caregiver: un’occasione per comprendere meglio il contenuto del testo, chiarire i dubbi e ricevere orientamento sui diritti e sulle tutele.

Prenota gratuitamente un incontro online gratuito attraverso il portale PIT, nella sezione “Sportello virtuale”. Prenotazione obbligatoria entro almeno un’ora prima dell’inizio della sessione.