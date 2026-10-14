Menu

Notizie

Nuova legge sui caregiver: il 20 ottobre facciamo chiarezza con il nostro sportello virtuale

Il nuovo testo di legge sui caregiver prevede di portare da 25 a 40 chilometri la distanza massima tra la residenza del caregiver e quella della persona assistita. È previsto anche l’innalzamento da 15.000 a 25.000 euro della soglia ISEE per accedere al contributo economico.

Restano, tuttavia, alcune criticità: i requisiti previsti continuano a escludere molti caregiver e l’ampliamento dei potenziali beneficiari non è accompagnato da risorse aggiuntive.

Che cosa prevedono queste novità e quali questioni restano aperte? Ne parleremo martedì 20 ottobre, dalle ore 10.30 alle 12.30, in un appuntamento del nostro sportello virtuale dedicato ai caregiver: un’occasione per comprendere meglio il contenuto del testo, chiarire i dubbi e ricevere orientamento sui diritti e sulle tutele.

Prenota gratuitamente un incontro online gratuito attraverso il portale PIT, nella sezione “Sportello virtuale”. Prenotazione obbligatoria entro almeno un’ora prima dell’inizio della sessione.

Luana Scialanca

Potrebbe interessarti

Seguici

Le nostre mail

Iscriviti alla newsletter

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido


Valore non valido

Valore non valido

Cittadinanzattiva APS
p.iva: 02142701008

via Imera, 2
00183 Roma
Tel: (+39) 06.36.71.81
Fax: (+39) 06.36.71.83.33

Rue Philippe Le Bon, 46
1000 Brussels - Belgium

© 2026 Cittadinanzattiva APS - Privacy Policy