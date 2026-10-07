Premio Alesini per le buone pratiche in sanità: a Roma la premiazione per la XV edizione, tra innovazione tecnologica e welfare culturale

Si è tenuta oggi a Roma la cerimonia di premiazione della XV edizione del Premio Andrea Alesini per le buone pratiche in sanità. Il Premio, promosso come progetto indipendente da Cittadinanzattiva con il contributo non condizionante di Farmindustria, nasce per individuare e diffondere le esperienze di eccellenza sul territorio nazionale, creando una rete virtuosa di operatori capaci di rimettere la persona al centro del sistema sanitario.

Il premio vuole far conoscere e diffondere la sanità che funziona, le cosiddette buone pratiche che ci sono e attraversano il nostro Paese. Buone pratiche che hanno migliorato i servizi per i cittadini e che sono esperienze a cui ispirarsi per migliorare l’umanizzazione dei servizi sanitari e il mantenimento della salute.

L'iniziativa celebra la memoria di Andrea Alesini, medico che ha rappresentato una gestione della sanità attenta al dialogo, ai diritti dei cittadini e alla trasformazione delle aspettative in concrete azioni di governo. L'edizione 2026 ha al centro il tema della umanizzazione delle cure attraverso l'innovazione tecnologica e scientifica e il welfare culturale.

Quattro i progetti vincitori e tre le menzioni speciali che nel corso della ceimonia di premiazione svoltasi oggi a Roma sono state riconosciute a progetti dedicati all'umanizzazione delle cure e ad un servizio sanitario a misura di cittadino.

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