8 ottobre Cerimonia premiazione della XV edizione premio Andrea Alesini

Si svolgerà l’8 ottobre 2026 a Roma dalle 10:30 alle 12:30, la Cerimonia di premiazione della XV edizione del Premio Andrea Alesini per le buone pratiche. in sanità. L'evento sarà l'occasione per premiare quei progetti che sono stati valutati come migliori "buone pratiche" da una giuria composta da professionisti impegnati nel settore socio–sanitario, nell’umanizzazione delle cure, nel digital health e nel welfare culturale, oltre che rappresentanti di organizzazioni civiche e di pazienti.

Per partecipare all'evento registrati QUI

Approfondisci