25 giugno Cerimonia premiazione del 14° edizione premio Andrea Alesini

Si svolgerà il 25 giugno a Roma dalle 11:00 alle 13:00, la Cerimonia di premiazione della 14ma edizione del Premio Andrea Alesini per le buone pratiche in sanità.

L'evento sarà l'occasione per premiare quei progetti che sono stati valutati come migliori "buone praitche" da una giuria composta da professionisti impegnati nel settore socio–sanitario, nell’umanizzazione delle cure, nel digital health e nel welfare culturale, oltre che rappresentanti di organizzazioni civiche e di pazienti.

Per chi lo vorrà, saremo lieti di introdurre la giornata di premiazione con una visita guidata del Museo Ninfeo presso lo spazio che ci ospita dalle 9:50 alle 10:45.