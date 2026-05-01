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XV edizione del Premio Alesini: Prorogata fino all'8 giugno 2026

È ancora on-line la XV edizione del Premio Andrea Alesini, dedicato alle buone pratiche per l’umanizzazione delle cure in sanità. L’iniziativa punta a individuare e valorizzare i progetti più innovativi presenti sul territorio nazionale, promuovendo attività capaci di migliorare i servizi socio-sanitari e di mettere la persona al centro dei percorsi di cura.

L’obiettivo è trasformare esperienze locali in modelli replicabili e condivisi a livello di sistema. Quest'anno il premio è dedicato alla raccolta di progetti sull'umanizzazione delle cure in sanità collegati ai temi dell’innovazione tecnologica e scientifica in sanità e del welfare culturale.

Possono candidarsi realtà pubbliche e private, singole e associate.

Per partecipare alla XV edizione del Premio ALESINI:

L'iniziativa è stata prorogata e sarà on-line fino all'8 giugno 2026.

Per saperne di più sull’iniziativa clicca QUI

Il progetto indipendente di Cittadinanzattiva è realizzato con il contributo non condizionante di Farmindustria.

Claudia Ciriello

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