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Primo Rapporto sul consumerismo sostenibile: il 17 settembre a Roma

Appuntamento il 17 settembre alle ore 14:30 presso la Libreria Spazio Sette, in via dei Barbieri 7, per la presentazione del Primo Rapporto nazionale sul consumerismo sostenibile realizzato da Cittadinanzattiva. L'evento aprirà un importante spazio di confronto tra istituzioni, regolatori, esperti, associazioni dei consumatori, soggetti civici e operatori dei servizi.

L'incontro si terrà esclusivamente in presenza. Per partecipare, è necessario riservare il proprio posto registrandosi a questo link

Scopri di più sull’evento

Finanziato dal MIMIT. D.D. 12 maggio 2025

Martina Lalli

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