23 ottobre, il webinar "A scuola di ben-essere"

La Scuola di Cittadinanzattiva è lieta di invitarvi giovedì 23 ottobre alle ore 16:30 al webinar gratuito dedicato alla conclusione del progetto "A scuola di Ben-Essere", ciclo che conclude una trilogia triennale, iniziata nel 2023 con A scuola di salute, proseguita con A scuola di sostenibilità e conclusa ora con A scuola di ben-essere. Quest'ultima vuole offrire una proposta formativa e un aiuto concreto per riconoscere il disagio mentale nei più giovani.

Il webinar, finale del progetto promosso con il sostegno non condizionante di Federchimica – Assosalute, è rivolto a docenti ed educatori e illustrerà il percorso formativo contenuto nella Guida “A scuola di ben-essere” che sarà inviata, gratuitamente e in formato digitale, a tutti coloro che parteciperanno al webinar. La Guida contiene strumenti ed attività, distinti per fasce di età, per parlare di salute mentale con bambini e bambine, ragazzi e ragazze. In particolare, vengono affrontati i disturbi del comportamento alimentare, l’ansia e l’insofferenza, l’isolamento sociale.

Iscriviti