Sicurezza scolastica: il 18 settembre la conferenza stampa. Segui la diretta e scarica i materiali

Oggi, 18 settembre, presso la Sala stampa della Camera dei Deputati a Roma, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, si terrà la conferenza stampa “Scuole italiane: è tempo di sicurezza”, promossa da Cittadinanzattiva. L'iniziativa intende fare il punto sulla sicurezza strutturale delle scuole italiane, alla luce dei dati 2024/2025 presenti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. L’aggiornamento degli stessi, ad opera del MIM nello scorso agosto, fa seguito alla istanza di accesso civico promossa da Cittadinanzattiva verso il Ministero e alla simultanea interrogazione parlamentare di cui è stato primo firmatario l’Onorevole Antonio Caso del M5S.

Nel corso della conferenza stampa, Cittadinanzattiva presenterà un focus del XXIII Rapporto “Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola”, con informazioni relative a: certificazioni di agibilità statica e di prevenzione incendi, interventi di adeguamento e miglioramento sismico, rassegna di crolli avvenuti nell’ultimo anno, fondi del PNRR e risorse derivanti dalle quote dell’8 per mille destinate all’edilizia scolastica. 

Sarà possibile seguire la diretta sulla web tv della Camera dei Deputati.

Leggi il comunicato stampa. Scarica il Rapporto e l'Abstractle infografichele tabelle regionali

Aurora Avenoso

