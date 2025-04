Consegnato il XIX Premio Scafidi per le Buone pratiche a scuola. E sull'educazione civica, ecco le nostre Raccomandazioni

Cittadinanzattiva ha consegnato a Roma il Premio Vito Scafidi, giunto alla sua diciannovesima edizione, alle delegazioni di quattro scuole per altrettanti progetti su sicurezza, cittadinanza attiva, salute globale, sostenibilità. I progetti sono stati selezionati da una giuria tra i 94 pervenuti da istituti scolastici di 12 regioni italiane.

Si tratta dell’Istituto Comprensivo “Gianicolo” di Roma, con il progetto “Io non rischio” che ha visto gli studenti protagonisti di un percorso nel quale, attraverso l’arte e i monumenti di Roma, si apprende come comportarsi in caso di terremoto ed alluvione; dell’Istituto Alberghiero Varnelli di Cingoli (MC) che, con il progetto “AlberghiAmoCI”, ha prodotto un percorso di orientamento lavorativo finalizzato all’inclusione, soprattutto degli studenti disabili; dell’Istituto Comprensivo “F. Severi” di Arezzo che, con il progetto “Gate 12, Partenza per l’Agenda 2030”, ha elaborato un percorso triennale sui temi della sostenibilità e della salute, con particolare attenzione allo spreco ed alle risorse da preservare; della Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Malenotti” dell’I.C. “G. Borsi” di Castagneto Carducci (Li) che, con il progetto “La Nostra Spiaggia”, ha realizzato un percorso di informazione e salvaguardia della flora e della fauna locali - corredato da infografiche e da un QR Code che rimanda ad un sito integralmente realizzato dagli studenti – posizionato sulle torrette di salvataggio delle spiagge del comune toscano.

Nel corso dell'evento, inoltre, Cittadinanzattiva ha presentato le proprie Raccomandazioni civiche sull'educazione civica dal titolo “Non più ospiti, ma padroni di casa della Repubblica”.

Leggi il comunicato stampa e scarica le Raccomandazioni. Sul canale YouTube è disponibile la playlist dei video dei progetti vincitori; qui il Vademecum con tutte le iniziative presentate dalle scuole.