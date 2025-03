18 marzo: Antimicrobico-resistenza. Insieme ai pazienti per conoscerla e contrastarla

Cittadinanzattiva è lieta di invitarvi a partecipare all'evento "Antimicrobico-resistenza. Insieme ai pazienti per conoscerla e contrastarla", che si terrà il prossimo 18 marzo alle 11.00 a Roma, presso l'Hotel Nazionale, Sala Cristallo. Sarà l'occasione per approfondire il tema dell'AMR, un'emergenza a livello globale, e illustrare i punti chiave del Manifesto realizzato con il coinvolgimento di alcune Associazioni dei pazienti del CnAMC di Cittadinanzattiva. L'obiettivo dell'iniziativa è costruire un'alleanza che possa contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza tra le persone e sollecitare politiche e strategie per contrastare la diffusione di questo fenomeno.

Ci confronteremo con esperti, rappresentanti istituzionali e delle Associazioni dei pazienti, in una mattinata di approfondimento e dibattito.

L'evento è aperto al pubblico, ma è necessaria la registrazione.

Prenota ora il tuo posto!

Vi aspettiamo!

Progetto indipendente di Cittadinanzattiva realizzato con il supporto di CAЯe (Fanno parte di CAЯe: Shionogi, Menarini, Viatris, Advanz Pharma e Pfizer).