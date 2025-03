"Obesità: non ignorarla, affrontiamola insieme"

In occasione della giornata mondiale dell'obesità Cittadinanzattiva lancia la campagna "Obesità: non ignorarla, affrontiamola insieme", realizzata in collaborazione con Federfarma, online fino ad aprile. La campagna, presentata lo scorso 3 dicembre a Roma, si pone l'obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini e al contempo contribuire alla formazione dei farmacisti sull’obesità, una patologia cronica multifattoriale complessa – perché correlata a fattori genetici, ambientali, comportamentali e sociali.

Approfondisci e guarda la puntata di Tg3 Fuori Tg con l'intervento di Francesca Moccia, vice segretaria nazionale di Cittadinanzattiva

"Sei un farmacista e vuoi aderire alla Campagna? CLICCA QUI"

A seguito dell’adesione riceverete una mail con il link per l’accesso alla formazione asincrona e accesso ai moduli FAD