Il 20 febbraio la "Road map per le maculopatie"

"Una road map per le maculopatie - La presa in carico della persona affetta da maculopatia per una gestione equa e appropriata" è il documento frutto del progetto di Cittadinanzattiva, , realizzato con il contributo non condizionato di Roche, che ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione delle istituzioni sui percorsi di cura che le persone affette da maculopatie dovrebbero seguire per una gestione efficace della patologia.

Per la redazione del documento Cittadinanzattiva si è avvalsa del contributo fondamentale di un tavolo di lavoro composto da esperti del settore oculistico e da alcune associazioni di pazienti. Il documento, che verrà condiviso gratuitamente sul nostro sito, sarà scaricabile a partire dal 20 febbraio, in concomitanza con la sua presentazione ufficiale.