19 dicembre: "Nel Labirinto della cura", il XXI Rapporto sulle politiche della cronicità

Cittadinanzattiva è lieta di invitarvi alla presentazione del XXI Rapporto sulle Politiche della cronicità "Nel Labirinto della cura" che si terrà il 19 dicembre 2023, dalle 10:00 alle 13:00 a Roma presso il Ministero della Salute, Lungotevere Ripa, 1.

In occasione della XXI° edizione del Rapporto sulle politiche della cronicità dal titolo e grazie alla collaborazione dei presidenti delle Associazioni dei malati cronici e rari e ai cittadini pazienti, familiari e caregiver Cittadinanzattiva ha raccolto informazioni ed esperienze con riferimento alla prevenzione, diagnosi e presa in carico della persona con patologia cronica e/o rara per individuare bisogni, criticità ed eventuali buone pratiche da sottoporre alle Istituzioni per capire se e come la persona con patologia cronica e rare riesca ad avere una risposta ai bisogni di salute da parte del SSN e cosa si potrebbe fare per migliorare la qualità di vita e fornire un supporto adeguato ai familiari e/o caregiver.

Per partecipare all'evento è necessario iscriversi al seguente link CLICCA QUI