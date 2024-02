Web-serie Engage, VI puntata: Conoscere per aiutare

La sesta puntata della web-serie ENGAGE ci ricorda che conoscere consente di aiutare. Avere memoria di eventi precedenti favorisce inoltre consapevolezza e maggiore capacità di risposta alle emergenze.

È una comunità allargata quella che viene colpita e che opera per affrontare l’emergenza. Che siano studenti o lavoratori fuori sede o volontari che mettono la propria esperienza a servizio di chi lontano dal proprio territorio resta vittima di una nuova catastrofe.

“Una comunità che anche se non si trova lì, però ha quella conoscenza del territorio e delle volte anche quella conoscenza delle cose che potrebbero aiutare.. va sfruttata, tenuta in considerazione…” racconta Giulia Di Cesare in questa sesta puntata della web-serie Engage.

E Cittadinanzattiva ricorda che affrontare le emergenze #conicittadinièmeglio.

Clicca qui per vedere la puntata 5 (in italiano) e qui per la versione sottotitolata in inglese (link).

Per maggiori informazioni su ENGAGE consultate il sito di progetto (in inglese) e la nostra pagina dedicata (in italiano).

Il Progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione europea nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 882850