Web-serie Engage, II puntata: conoscere la natura del territorio

Seconda puntata della web-serie ENGAGE: dopo il lancio della scorsa settimana torna a proporre le testimonianze dei suoi protagonisti su un aspetto derimente nelle emergenze “la conoscenza della natura del territorio” che si abita, che si vive.

Se Engage si è posto l’ambizioso traguardo di contribuire a definire come meglio le comunità possono rispondere ad eventi estremi che stravolgono il vivere quotidiano delle stesse, appare evidente come coloro che nascono e crescono in un territorio vulnerabile siano “geneticamente preparati all’emergenza” (lo dichiara una delle protagoniste della web-serie).

Una predisposizione che si arricchisce della memoria che genitori e nonni possono trasmettere a figli e nipoti e che forma la crescita di una consapevolezza fondamentale per rafforzare la capacità di resilienza di una comunità, che sia anche la famiglia come primo tassello della collettività.

Un patrimonio, la memoria, da coltivare, del quale avere cura, parte integrante della prevenzione.

Clicca qui per vedere la puntata 1 (in italiano) e qui per la versione sottotitolata in inglese (link).

Per maggiori informazioni su ENGAGE consultate il sito di progetto (in inglese) e la nostra pagina dedicata (in italiano).

Il Progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione europea nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 882850