Bruxelles, 26 aprile 2023: celebrazione europea della 17ma Giornata europea dei diritti del malato

La celebrazione europea della XVII Giornata europea dei diritti del malato si terrà presso il Parlamento europeo a Bruxelles il 26 aprile dalle 15:00 alle 17:00.

Ospitato dall'eurodeputato Brando Benifei (S&D), l'evento è organizzato dalla rete europea di Cittadinanzattiva - Active Citizenship Network - con il supporto del Gruppo di interesse formato da eurodeputati "European Patients' Rights & Cross-Border Healthcare" e del TRANSFORM MEP Interest Group.

Per partecipare di persona all'evento, registrarsi qui entro il 16 aprile (la registrazione è gratuita ma obbligatoria). Si prega di notare che le registrazioni sono accettate in base all'ordine di iscrizione. In caso di raggiungimento della capienza massima della sala, le iscrizioni potrebbero essere chiuse in qualsiasi momento.

La conferenza del 2023 rappresenta la prima celebrazione europea della Giornata europea dei diritti del malato dall'inizio della pandemia di Covid-19 e, per dare a un maggior numero di persone l'opportunità di partecipare sarà trasmessa anche in web-streaming. Il link alla diretta streaming ed il programma dell’evento saranno diffusi nei giorni a ridosso della conferenza sui nostri canali.

L'attuale narrazione relativa alla revisione della legislazione farmaceutica europea sembra limitarsi alla seguente affermazione: "è in gioco il destino del settore farmaceutico e il futuro dei sistemi sanitari nazionali". Che ne è delle giustificate aspettative dei pazienti? Come si possono coniugare innovazione e accesso? Per cercare di rispondere a queste domande, la 17ma Giornata europea dei diritti del malato raccoglierà i contributi del Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, dei membri del Parlamento europeo, dell'Organizzazione mondiale della sanità, dei gruppi di difesa dei pazienti di diversi Paesi, di esperti indipendenti e delle parti interessate nel campo dei medicinali per terapie avanzate.

Per saperne di più e per essere informati su tutti i dettagli, seguiteci.

Per saperne di più sull'impegno di ACN sul tema:

- "Securing Equitable Patient Access to Advanced Therapies across Europe" (in lingua inglese)

- "Advanced Therapies Medicinal Products revolution & the respect of the patients' right to access to care": the Call to Action signed by more than 40 Patients' Advocacy Groups (PAGs). (in lingua inglese)

- HEALTH EUROPA (5th January 2023): The value of investing in Advanced Therapy Medicinal Products (in lingua inglese)