20 marzo 2024, Parlamento Europeo: XVIII Giornata Europea dei Diritti del Malato

Active Citizenship Network è lieta di invitarvi alla Celebrazione europea della Giornata Europea dei Diritti del Malato, intitolata quest'anno "Il ruolo chiave degli operatori sanitari per un'Europa più sana: conciliare la protezione dei diritti dei pazienti, la carenza di competenze, la desertificazione medica e lo stress lavorativo". L'evento si terrà presso il Parlamento Europeo a Bruxelles il 20 marzo 2024 dalle 16:30 alle 18:30 nella Sala ASP 3H1, gentilmente ospitato dall'On. MEP Brando Benifei (S&D) e organizzato con il sostegno del Gruppo d'interesse dei MEP "Diritti dei Pazienti Europei e Assistenza Sanitaria Transfrontaliera".

Per partecipare in presenza all'evento, registrati qui (la registrazione è gratuita ma obbligatoria)

15 milioni di persone lavorano nelle professioni sanitarie, rappresentando oltre il 7% della forza lavoro dell'UE e quasi il 4% della popolazione dell'UE. Il ruolo degli operatori sanitari (HCP) è innegabilmente cruciale. Tuttavia, la loro importanza sembra essere inadeguatamente enfatizzata nella sfera politica: che si tratti dei Piani nazionali di ripresa e resilienza, delle conclusioni della Conferenza sul Futuro dell'Europa o dei dibattiti pre-elettorali.

Nell'ambito dell'Anno europeo delle competenze, il rapporto 2023 sull'Occupazione e lo Sviluppo Sociale in Europa (ESDE) della Commissione mette un focus speciale sull'analisi delle carenze di lavoro e dei divari di competenze anche nel settore sanitario.

I progetti finanziati nell'ambito del Programma di Lavoro EU4Health (tra cui il progetto "AHEAD" e l'Azione Comune "HEROES") hanno affrontato la persistente carenza di personale nel settore sanitario, mentre un'ampia indagine civica sui lavoratori della salute - condotta in Italia da Cittadinanzattiva - ha indagato su come 10.000 lavoratori appartenenti a 20 professioni sanitarie vivano la loro condizione, delineando i contorni di quella che è una vera "emergenza del personale sanitario".

Ignorare la crisi del personale sanitario mette a repentaglio le opzioni preventive e di cura attuali e future per i cittadini. I medici, gli infermieri e i farmacisti sono essenziali all'interno dei sistemi sanitari, garantendo il benessere dei cittadini e promuovendo la fiducia nel sistema. Il loro sostegno è fondamentale. In vista delle elezioni europee, quali passi dovremmo prioritariamente intraprendere per affrontare questa preoccupazione urgente?

La questione - affrontata da una prospettiva di politica pubblica - sarà al centro della 18ª edizione della Giornata Europea dei Diritti dei Pazienti, come sempre organizzata nel suo tradizionale formato multi-stakeholder per abbracciare le voci delle istituzioni pubbliche così come quelle dei professionisti, del settore privato, della società civile e dei pazienti, che vedono nella loro vita quotidiana la possibilità concreta di relazionarsi direttamente con gli operatori sanitari pericolosamente ridotti.

Per questo motivo e per la consapevolezza che questa condizione mina le possibilità di protezione e cura per i cittadini e i pazienti europei, la discussione non riguarderà solo la carenza di operatori sanitari, ma anche la necessità di mantenerli sempre informati, addestrati, aggiornati e pronti per le sfide future, analizzando anche l'impatto delle loro condizioni di lavoro.

Un fattore locale ma comune quasi ovunque in Europa che merita l'attenzione della classe politica, a cominciare dalle stesse istituzioni europee che hanno dichiarato il loro impegno per un "Unione Europea della Salute". Dopo le elezioni del giugno 2024, come possiamo garantire un approccio centrato sul paziente a livello europeo che tenga conto anche degli operatori sanitari? Come migliorare l'ambiente di lavoro all'interno del Servizio Sanitario Nazionale degli Stati membri? Come garantire l'empowerment degli operatori sanitari per la protezione di tutti?

Obiettivi dell'evento

Evidenziare le problematiche relative alla carenza di competenze, alla desertificazione medica, all'empowerment degli operatori sanitari e ai bisogni insoddisfatti dei pazienti nelle prossime elezioni.

Riconoscere il ruolo vitale di tutti gli operatori sanitari.Incoraggiare una maggiore rappresentanza di questi professionisti a livello europeo.

Promuovere una più forte alleanza tra operatori sanitari e pazienti.

Proporre spunti d'azione per le prossime elezioni europee.

Origine e valore della Giornata Europea dei Diritti dei Pazienti

Nel 2002, Active Citizenship Network (ACN), insieme a un gruppo di organizzazioni europee di cittadini, ha redatto la Carta Europea dei Diritti dei Pazienti, tradotta in 16 lingue e che include i seguenti 14 diritti: il diritto a misure preventive; accesso alle cure; informazioni; consenso; libera scelta; privacy e riservatezza; rispetto del tempo dei pazienti; rispetto degli standard di qualità; sicurezza; innovazione; evitare sofferenze e dolore non necessari; trattamento personalizzato; diritto di reclamo; ricevere compensazione. La maggior parte di questi diritti è stata inoltre recepita nelle conclusioni del Consiglio sui Valori e Principi Comuni nei Sistemi Sanitari dell'UE, adottate nel giugno 2006.

