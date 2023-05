URGENZA SANITÀ: l’11 maggio la giornata di mobilitazione nazionale e territoriale per il rilancio del Servizio sanitario nazionale promossa da Cittadinanzattiva.

FIRMA LA NOSTRA PETIZIONE

Di fronte all’attuale stato del Servizio sanitario nazionale, evidentemente in crisi dal punto di vista della capacità di dare risposte efficaci, efficienti e in tempi brevi a tutti i cittadini che chiedono salute, abbiamo deciso di dare vita ad una giornata di mobilitazione nazionale e territoriale che abbiamo deciso di chiamare “Urgenza sanità”

La giornata si aprirà con la presentazione del Rapporto Civico di Cittadinanzattiva sulla Salute 2023 presso il Ministero della Salute dalle 9.30, e si concluderà alle 12.30.

Il Rapporto, per il secondo anno consecutivo, si presenta in una nuova veste e fornisce una fotografia della sanità vista dai cittadini, unendo due analisi: una realizzata a partire dalle segnalazioni giunte, nel corso del 2022, al servizio PiT Salute e alle 330 sezioni territoriali del Tribunale per i Diritti del Malato; l’altra finalizzata ad esaminare, da un punto di vista civico, il federalismo sanitario con l’intento di coglierne la complessità, l’articolazione organizzativa, la capacità di amministrare e fornire risposte in termini di servizi e assistenza sanitaria ai cittadini.

Durante l’evento verranno analizzate in particolare prevenzione, accesso alle cure, desertificazione sanitaria con specifico riferimento al personale sanitario, PNRR e assistenza territoriale.



La presentazione del Rapporto Civico rappresenta un momento di riflessione e confronto particolarmente significativo tra istituzioni, decisori e rappresentati dei cittadini.

All’evento della mattina partecipano: Arnaldo Morace Pinelli, Capo di Gabinetto – Ministero della Salute; Anna Lisa Mandorino, Segretaria generale di Cittadinanzattiva; Valeria Fava, Responsabile coordinamento delle politiche della salute per Cittadinanzattiva; Isabella Mori, Responsabile nazionale PIT Unico di Cittadinanzattiva; Filippo Anelli, Presidente FNOMCEO; Teresa Calandra, Presidente TSRM; Pierino Di Silverio, Segretario Nazionale ANAAO ASSOMED; Stefano Lorusso, Direttore della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute; Andrea Mandelli, Presidente FOFI; Barbara Mangiacavalli, Presidente FNOPI; Giovanni Moro, professore associato di Sociologia politica, dip. Scienze politiche – Università la Sapienza di Roma; Vincenzo Smaldore, Responsabile editoriale Fondazione Openpolis. Modera Paolo Russo, giornalista de La Stampa.

Dalle 14.00 alle h. 15.30 ci ritroveremo tutti in piazza Castellani (di fronte al Ministero) dove gli attivisti di Cittadinanzattiva, provenienti dalle diverse regioni daranno vita ad una mobilitazione portando la voce e le difficoltà dei cittadini nell'accesso ai servizi sanitari nei loro territori.

L'idea è quella di promuovere un'alleanza che si mobilita coesa su dei messaggi chiari e forti, rivolti alle Istituzioni ed al Governo. I messaggi che lanceremo denunceranno l’emergenza in cui versa la sanità italiana e l'urgenza di risposte concrete (autonomia differenziata, liste d'attesa, carenza di personale, PNRR, LEA, ecc). Contemporaneamente, vorremmo lanciare messaggi costruttivi di rilancio e difesa del SSN e dei suoi principi fondanti: universalità, uguaglianza ed equità, che puntino sulle opportunità messe a disposizione dal PNRR in termini di innovazione, risorse e riconoscimento di nuovi diritti.

A seguire, dalle 15.30 alle 17.30 ci ritroveremo presso il Teatro Trastevere dove realizzeremo un ulteriore momento di confronto tra cittadini e partiti sul "Futuro della Sanità Pubblica", a partire dai dati e dalle proposte evidenziate dal Rapporto Civico.

Sono stati invitati a partecipare: Anna Lisa Mandorino, Segretaria generale di Cittadinanzattiva; Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute. Mariolina Castellone, M5S; Marina Sereni, PD; Riccardo Tartaglia, Azione; Luca Coletto, LSP*. Modera Paolo Russo, giornalista de La Stampa.

Oltre alla mobilitazione Nazionale, diverse realtà territoriali daranno vita anche a mobilitazioni al livello locale, di cui vi daremo notizia sia attraverso le nostre pagine social che quelle del sito.

Seguite la mobilitazione, firmate il nostro “manifesto” per sostenere le ragioni che ci portano a questa grande mobilitazione, e promuovi anche tu un evento territoriale. Il servizio sanitario nazionale è una delle fondamenta del nostro welfare e della nostra vita democratica, aiutaci a chiedere a voce alta una netta inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni!