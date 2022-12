Il 13 dicembre la presentazione del XX Rapporto sulle politiche della cronicità

Associazioni, pazienti e caregiver ci segnalano che è diventato sempre più difficile (con)vivere quotidianamente con la malattia e che a causa della difficoltà di accesso alle cure la qualità di vita peggiora, l’opportunità di una vita professionale si complica poichè alcuni diritti alla salute non sono di fatto esigibili. Questo accade anche perché il Piano nazionale della cronicità risulta, nella maggior parte dei territori, profondamente disatteso generando non poche disuguaglianze, a partire dalle diverse tempistiche con cui le Regioni recepiscono il Piano.

Crediamo che per colmare le differenze territoriali così evidenti sia necessario dare piena attuazione al Piano nazionale della cronicità, e per questo ci attiveremo affinché quanto previsto si realizzi in tempi rapidi, partendo dai reali bisogni di salute della popolazione.

Questi sono alcuni dei temi di cui si parlerà all'evento di presentazione del XX Rapporto sulle politiche della cronicità "Fermi al Piano", che si terrà a Roma il 13 dicembre alle ore 10:30 presso il Centro Congressi Roma Eventi, piazza della Pilotta, 4.

