Diamo voce all'attivismo: nasce il podcast di Cittadinanzattiva

Attualità, diritti, partecipazione dei cittadini, potere civico. Nasce il podcast settimanale di Cittadinanzattiva, con cui affronteremo in un format agile e colloquiale alcuni tra i molteplici temi su cui agisce l'associazione, attraverso le testimonianze dei diretti interessati, degli attivisti, degli esperti e delle istituzioni chiamate in causa.

Un racconto che vi aiuterà a comprendere meglio cosa facciamo, ma soprattutto quale ruolo può avere ciascuno di noi per cambiare la realtà in meglio. Quello che noi chiamiamo "potere civico".

La prima puntata del podcast, distribuito sulle principali piattaforme digitali come Spotify, Google Podcast e Amazon Music, affronta il tema della sicurezza a scuola, a partire dalla presentaizone del nostro XX Rapporto "Io vuoto a scuola", presentato a Roma lo scorso 15 settembre.

Il podcast è curato e condotto da Alessandro Cossu, Francesca Moccia e Salvatore Zuccarello.

Puoi ascoltarlo sul sito di Cittadinanzattiva, nella sezione Media/podcast.