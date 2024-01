La web-serie di Engage: le testimonianze, le risposte dei cittadini alle emergenze

Giunto alla sua conclusione dopo un percorso di 3 anni e mezzo ENGAGE, progetto finanziato nell’ambito del Programma europeo per la Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020 e coordinato dall’istituto di ricerca norvegese SINTEF, lascia un’eredità importante di ricerca, collaborazioni e contributi alle attuali interpretazioni della resilienza sociale.

Come Cittadinanzattiva abbiamo voluto condividere le testimonianze dei cittadini incontrati in questi anni attraverso una piccola web serie che racconta le esperienze e la capacità di risposta dei cittadini negli eventi sismici che colpirono l’Aquila nel 2009 e il Centro Italia nel 2016.

ENGAGE ha visto proprio l’Aquila come protagonista della ricerca in Italia, estesa ad indagare anche altre emergenze che hanno interessato il Paese, come mostrato a Bologna nel settembre del 2023, nell’ambito del Festival della Partecipazione.

A questa prima puntata, ne seguiranno altre quattro - una ogni settimana - per approfondire e meglio conoscere vicende che per molti sono memoria, per altri ancora un drammatico presente e per tornare a condividere la proposta sostenuta con determinazione da Cittadinanzattiva, che gestire le emergenze con i cittadini è decisamente più efficace.

Clicca qui per vedere la puntata 1 (in italiano) e qui per la versione sottotitolata in inglese.(link)

Per maggiori informazioni su ENGAGE consultate il sito di progetto (in inglese) e la nostra pagina dedicata (in italiano).

Il Progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione europea nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 882850