DM 71, la riforma dell'assistenza territoriale. Il 21 giugno il nostro webinar di approfondimento

Il prossimo martedì, 21 giugno, dalle 18.00 alle 19.00, ci sarà l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva di Diritti al punto, lo spazio di approfondimento organizzato dalla Scuola civica di alta formazione dedicato agli attivisti e alle attiviste di Cittadinanzattiva e delle associazioni a noi collegate, per offrire un’analisi puntuale e una lettura critica di provvedimenti normativi.

Il provvedimento di cui ci occuperemo questa volta è particolarmente importante per cittadini e cittadine che si impegnano sulle politiche della salute: parleremo del DM 71, la riforma della assistenza territoriale, ispirata dal nuovo Patto per la salute e aggiornata con le indicazioni e i progetti del PNRR. Come si è arrivati al testo approvato? quali sono i passaggi successivi per la sua attuazione? quali i contenuti e le principali novità per l'organizzazione della assistenza territoriale? come si collegano i progetti del PNRR?

Del DM 71 nel parleremo con:

Alice Borghini, Dirigente organizzazione modelli sanitari territoriali di Age.na.s. - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

Valeria Fava, Responsabile Coordinamento Politiche della Salute di Cittadinanzattiva

Anna Lisa Mandorino, Segretaria generale di Cittadinanzattiva