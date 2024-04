18 aprile 2024 l'evento: "Desertificazione sanitaria: verso una nuova alleanza per colmare il vuoto"

Il 18 aprile, dalle 10.30 alle 12.30, si terrà a Roma, presso la sala conferenze di Europe Experience, il convegno “Desertificazione sanitaria: verso una nuova alleanza per colmare il vuoto”.

L’iniziativa, organizzata nell’ambito della XVIII edizione della Giornata Europea dei diritti del malato, intende essere un momento di confronto sul tema della desertificazione sanitaria fra alcuni rappresentanti delle professioni sanitarie maggiormente coinvolte nelle cure territoriali, a partire dalla presentazione dei dati di alcuni progetti europei.

La carenza di servizi sul territorio, la penuria di alcune specifiche figure professionali , la distanza dai luoghi di salute in particolare nelle aree interne del Paese, periferiche e ultraperiferiche, rappresenta un elemento di disequità nell’accesso alle cure e alle prestazioni che va affrontato attraverso un’alleanza tra istituzioni, professioni sanitarie e cittadini per elaborare proposte in vista dell’adozione di politiche pubbliche che contrastino il fenomeno e favoriscano un godimento effettivo del diritto alla salute da parte di tutti i cittadini, ovunque essi risiedano.

Per partecipare è necessario registrarsi (clicca qui).