Arte e guerra: a Roma un evento a favore dell'Ucraina promosso da Cittadinanzattiva

Il 27 maggio, a Palazzo Merulana - via Merulana 121 a partire dalle 18.30, si terrà l'evento "Arte e Guerra", in cui la storica dell'arte Roberta Bernabei ci spiegherà, attraverso l'arte, quanto la guerra abbia influenzato il percorso dell'uomo.



L'incasso della serata sarà devoluto a Medici del Mondo Italia per i loro progetti a favore della popolazione ucraina.

Nel corso della storia dell’arte sono state raffigurate innumerevoli battaglie, fin dai tempi dei faraoni, e alcune sono divenute celebri. Numerosissimi sono gli esempi attraverso lo scorrere dei secoli. La rappresentazione di altri aspetti della guerra, in particolare la sofferenza di vittime e civili, la condanna morale per i fatti narrati ha richiesto molto più tempo per svilupparsi. Dipingere la guerra è un’altra cosa. L’enorme dipinto “Guernica” di Picasso è l’esempio più celebre di un soggetto tristemente frequente nella pittura del XX secolo. Un tema, quello della guerra, che purtroppo è sempre attuale e accompagna l’uomo fin dagli albori della civiltà.



I biglietti possono essere acquistati a questo link