No alla guerra! Cittadinanzattiva aderisce all'appello della Tavola per la pace

NO alla guerra in #Ucraina! #Cittadinanzattiva si unisce alla condanna per l'attacco della #Russia all'Ucraina, e sottoscrive l'appello della Tavola per la pace, che ha raggiunto oltre 80.000 firme per ribadire il no alla guerra. Unisciti anche tu, firma l'appello

#noallaguerra