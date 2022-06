Referendum e Amministrative: cosa cambiare per contare

A pochi giorni dai voti referendari e delle amministrative per 10 milioni di italiani, Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva, in una intervista per Vita.it si sofferna sul significato civico dei referendum, su cosa andrebbe innovato rispetto a questo strumento e in generale per ampliare la partecipazione al voto dei cittadini, a partire dai più giovani. Ed afferma: «Non siamo in crisi di partecipazione, ma di rappresentanza e di una democrazia che potrebbe ripensare alcune forme e strumenti».