Il voucher da 300 euro aiuta davvero chi ha più di 75 anni?

Chiediamo al Parlamento di spostare 1,6 miliardi dal bonus al Fondo sanitario nazionale. Anna Lisa Mandorino lo spiega in un video. La legge di bilancio 2027 stanzia 1,6 miliardi per un voucher da 300 euro. Lo riceverebbero le persone con più di 75 anni e una pensione fino a 28.000 euro l’anno. Potrebbero spenderlo in farmaci, visite specialistiche e prestazioni che il Servizio sanitario nazionale non copre. Il 3 novembre abbiamo chiesto al Parlamento di usare quei soldi in un altro modo e di metterli nel Fondo sanitario nazionale.

Il motivo è semplice. Il voucher paga prestazioni fuori dal servizio pubblico, ma non porta un medico o un infermiere in più negli ambulatori dove ti curi. Vale 300 euro per tutti, a prescindere dal bisogno di salute e dal territorio in cui vivi. Esclude le persone fragili che non rientrano nei requisiti. Dura un anno, mentre chi ha una malattia cronica ha bisogno di cure continue.

Per questo presenteremo un emendamento che cancella l’articolo 53 del disegno di legge e sposta l’intero stanziamento sul Fondo sanitario nazionale. L’aumento previsto per il Fondo passerebbe così da 3,4 a 5 miliardi. Chiediamo di usare quelle risorse in tre direzioni: ridurre le liste d’attesa con nuove assunzioni e tutele automatiche quando si superano i tempi massimi, garantire una presa in carico stabile alle persone non autosufficienti e a chi vive con una demenza, consolidare l’assistenza domiciliare e le Case di comunità dopo la fine dei fondi del PNRR.

Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva, spiega la proposta in un video appello di un minuto.

Guarda il video. Se condividi la proposta, aiutaci a diffonderlo: inoltralo a chi conosci, pubblicalo sui tuoi social, mandalo a chi ha genitori o nonni over 75. Più persone lo vedono, più peso ha la nostra richiesta.

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