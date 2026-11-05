Cure palliative, nel Manifesto dei cittadini anche il lavoro dei nostri attivisti

Il 5 novembre 2026 la Federazione Cure Palliative (FCP) presenta a Roma, a Palazzo Antici Mattei, il «Manifesto dei Cittadini per il Diritto alle Cure Palliative». Il testo nasce da una consultazione civica e raccoglie le richieste di cittadine e cittadini alle istituzioni, a sedici anni dalla legge 15 marzo 2010, n. 38, che riconosce il diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Nel Manifesto c’è anche il lavoro delle attiviste e degli attivisti di Cittadinanzattiva, che hanno partecipato ai tavoli e portato il punto di vista delle persone che segnalano carenze nei servizi e disuguaglianze crescenti nell'accesso a terapia del dolore e cure palliative.

Francesca Moccia, vicesegretaria generale di Cittadinanzattiva si farà portavoce di questo bisogno e interverrà alla presentazione per sottolineare l'importanza di rendere esigibile un diritto che la Legge n. 38/2010 riconosce a tutti indipendentemente dalla patologia, dall'età, dal genere, dalla condizione sociale e dal territorio di residenza, e per ricordare che l'autonomia decisionale delle persone e il rispetto delle volontà, anche nelle fasi finali della vita, deve avvenire in applicazione della Legge n. 219/2017 sul Consenso Informato, Disposizioni Anticipate di Trattamento e Pianificazione Condivisa delle Cure, in attesa di una legge nazionale che finalmente disciplini il fine vita.

Il programma è su fedcp.org