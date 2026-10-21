Cittadinanzattiva premia le buone pratiche della V edizione Chi l'ha fatto?

Si è svolta oggi a Roma la cerimonia di premiazione della V edizione del Premio "Chi l'ha fatto?", dedicato alle buone pratiche realizzate nelle aree interne del Paese, e che quest’anno prevede una sezione dedicata alle aree urbane periferiche delle città metropolitane, luoghi spesso caratterizzati, al pari delle Aree interne, dalla carenza di servizi essenziali per la popolazione residente come salute, trasporti e istruzione. L’ obiettivo del progetto è quello di valorizzare e incentivare le iniziative che, partendo dalle esigenze delle comunità locali, possono contribuire a contenere il fenomeno dello spopolamento ripartendo dai residenti, soprattutto quelli più giovani, per ricreare un senso di identità e di appartenenza.

Una rete di comunità a Vinovo in Piemonte per sostenere l’accesso alle cure dei più fragili, in particolare anziani, disabili e caregiver; un progetto partecipativo che valorizza il patrimonio naturale come motore di rigenerazione ambientale, culturale e sociale per il territorio pugliese del Sud Salento; un percorso di progettazione partecipata in Val di Susa per contrastare l’abbandono delle aree rurali e montane attraverso la cooperazione tra piccole imprese agricole indipendenti.

L’iniziativa si è svolta con il patrocinio di ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Borghi Autentici d'Italia (BAI); Cia - Agricoltori Italiani; Federfarma Sunifar; Riabitare l'Italia; Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM); Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (U.N.P.L.I).

"Chi l'ha fatto" è promosso da Cittadinanzattiva in collaborazione con UniCredit nell'ambito di Noi&UniCredit, il programma di partnership fra la banca e le Associazioni dei Consumatori di rilevanza nazionale.

Leggi il comunicato stampa (disponibile a breve) e guarda i video dei progetti premiati