Vacanze coi fiocchi 2026: al via la campagna all'insegna dell'ecodriving

"Vacanze Coi Fiocchi" raggiunge quest'anno la 27ema edizione: la campagna nazionale promossa dal Centro Antartide e a cui aderisce anche Cittadinanzattiva, per sensibilizzare sulla sicurezza stradale durante i mesi estivi. Quest'anno, attraverso il claim "Guida Leggero, Viaggia Sicuro!", l'iniziativa mette al centro l'ecodriving, o guida ecologica.

Adottare uno stile di guida intelligente, prestando attenzione e riducendo la velocità, genera infatti molteplici benefici: permette di risparmiare dal 5% al 20% sul consumo di carburante, abbatte le emissioni inquinanti e contribuisce a diminuire in modo proporzionale l'incidentalità. Si tratta di un aspetto fondamentale per la tutela della vita, considerando che ogni estate (tra giugno e settembre) si registrano sulle strade italiane tra le 900 e le 1.100 vittime.

La campagna ha preso il via dalle Isole Eolie, territorio che ospiterà anche lo speciale spin-off "Eolie da vivere", e avrà il suo momento clou nell'ultimo fine settimana di luglio. In questa occasione, presso i caselli autostradali di tutta Italia, volontari, operatori e polizia locale distribuiranno i tradizionali materiali informativi con l'immagine di Snoopy, arricchiti da consigli pratici e spunti di riflessione a cura dei testimonial Patrizio Roversi, Tessa Gelisio e Luca Mercalli.

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