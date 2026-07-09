Intelligenza Artificiale: online le interviste e il materiale della tappa di Vinovo di "Tu che ne sAI?"

Il tour info-formativo del progetto "Tu che ne sAI? L’intelligenza artificiale più sicura per tutti" ha fatto tappa a Vinovo. L'iniziativa, promossa da Cittadinanzattiva insieme a U.Di.Con., ADOC, Federconsumatori e Unione Nazionale Consumatori (con il finanziamento del MIMIT D.D. 12 maggio 2025), punta ad accompagnare i cittadini in un percorso di alfabetizzazione digitale inclusiva. Attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi formativi ed esperienze immersive, il progetto accende i riflettori sulle grandi opportunità offerte dall'Intelligenza Artificiale, senza tralasciarne i rischi e le criticità. Sul sito di Cittadinanzattiva sono ora disponibili le video interviste ai protagonisti dell'evento del 25 giugno e il vademecum per i cittadini

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Il progetto

Finanziato dal MIMIT. D.D. 12 maggio 2025