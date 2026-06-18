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VI edizione di Ioequivalgo: 22 giugno a Roma la Conferenza stampa conclusiva

Cittadinanzattiva Vi invita a partecipare all'evento conclusivo della VI edizione del progetto Ioequivalgo, campagna per una corretta conoscenza dei farmaci equivalenti, che si svolgerà a Roma il 22 giugno alle ore 15:00 presso l'Auditorium "Cosimo Piccinno" del Ministero della Salute in via Francesco Ripa 1. Obiettivo della campagna informativa era di accrescere la consapevolezza in merito alla sicurezza, efficacia e sostenibilità del farmaco equivalente.

Per partecipare all'evento registrati QUI

Scarica la bozza del programma e approfondisci

Claudia Ciriello

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