30 anni di Pit Salute: appuntamento a Roma l'11 giugno

Cittadinanzattiva festeggia i trent'anni del PiT Salute, i Punti di Informazione e Tutela nati nel 1996 per difendere e orientare le persone nel rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale. L'appuntamento è per mercoledì 11 giugno 2026, dalle 16:30 alle 19:00, a Roma, a Palazzo Balestra (Piazza dei Santi Apostoli 49), sede della FNO TSRM e PSTRP. All'evento sarà presente anche il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Trent'anni di ascolto, segnalazioni raccolte, battaglie civiche e riforme concrete: un patrimonio che ha contribuito a rendere la sanità italiana più equa e vicina alle persone. Nel corso dell'evento sarà presentato il Rapporto Pit Salute 2026, occasione di confronto con rappresentanti delle Istituzioni e con i numerosi "compagni di strada" che, in questi trent'anni, hanno condiviso con Cittadinanzattiva percorsi e sfide a tutela del diritto alla salute.

A seguire, è previsto un aperitivo di networking.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al seguente link: ISCRIVITI ALL'EVENTO