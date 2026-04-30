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Al via la quinta edizione del Premio Chi l'ha fatto?

Riparte "Chi l’ha fatto?"  il premio dedicato alle aree interne del nostro Paese, con l’obiettivo di individuare, raccogliere e valorizzare buone pratiche realizzate nelle aree interne del Paese che abbiano in qualche modo migliorato la qualità della vita ai residenti di questi luoghi.

Quest’anno c’è una novità: il contest prevede una sezione dedicata alle aree urbane periferiche delle città metropolitane, luoghi spesso caratterizzati dalla carenza di servizi essenziali per la popolazione residente (come salute, trasporti e istruzione). C'è tempo fino al 30 giugno 2026 per candidarsi.

Il bando punta il faro sui 17 obiettivi globali dell’Agenda 2030 dell’ONU premiando progetti e azioni concrete orientate al perseguimento di tali target ed, in particolare, quelli della sostenibilità e della lotta alle disuguaglianze. L’iniziativa, realizzata da Cittadinanzattiva in collaborazione con UniCredit, nell’ambito di “Noi&UniCredit” - il programma di partnership fra la banca e le Associazioni dei Consumatori di rilevanza nazionale - ha l’obiettivo di valorizzare e incentivare buone pratiche che, partendo dalle esigenze delle comunità locali, possano contribuire a contenere il fenomeno dello spopolamento ripartendo dai giovani per ricreare un senso di identità e di appartenenza.

Fino a oggi hanno concesso il patrocinio all'iniziativa Cia - Agricoltori Italiani, Federfarma Sunifar, Riabitare L'Italia, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM), Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (U.N.P.L.I).

Claudia Ciriello

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